Nekrolog: Den ene halvdel af Gulddrengene var en gigant i medieverdenen

For nu at sige det med C.V. Jørgensens ord, fik dokumentaristen og medielederen Jørgen Flindt Pedersen i løbet af sin mere end et halvt århundrede lange karriere »prøvet lidt af hvert, smagt på fiasko og succes«.

For godt nok fik han og makkeren Erik Stephensen både fornemme priser som Cavling og Kryger for deres afslørende økonomiske journalistik og tilnavnet Gulddrengene. Men indimellem gik det også ned ad bakke for den skarpe fynbo med det knivskarpe blik for uret, bedrag og skævhed samt sans for lystsejlads og livsglæde. Sådan er livet, selv for topjournalister.

Og når tilværelsen – dog forholdsvis sjældent – delte citroner ud, var Flindt ikke den, der satte sig hen i et hjørne og lamenterede over, at det ikke var mandariner. Han tog de lejlighedsvise øretæver med oprejst pande og sejlede derefter videre. Hvad enten det var bladfiaskoer, blodpropper eller bare almindelig modvind.

Jørgen Flindt Pedersen blev født i Odense, og som en af de allerførste i Danmark blev han uddannet politolog, cand.scient.pol., fra det nyoprettede Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Men den unge Flindt Pedersen valgte imidlertid ikke at gå fra ’magtens rugekasse’, som etablissementet også halvt spydigt, halvt ærefrygtigt kaldes, og til centraladministrationens bonede gulve, selv om det havde været ligetil.