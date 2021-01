Efter krise og hærværk: Joy Mogensen vil undersøge alle kunstskoler

De ledelsesmæssige og organisatoriske forhold på landets syv kunstneriske uddannelser skal nu undersøges grundigt.

Det oplyser kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

»De kunstneriske uddannelser har kolossal betydning for hele kunstscenen herhjemme. Derfor skal vi sikre, at uddannelserne har de bedste rammer for deres kunstneriske og håndværksmæssige praksis, og at studerende og medarbejdere trives«, udtaler ministeren.

Der er tale om de syv videregående uddannelsesinstitutioner, der alle hører under Kulturministeriet. Det gælder Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Et udvalg bestående af 13 medlemmer skal analysere »de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, som findes på de kunstneriske uddannelser i dag« og udtænkte måder, hvorpå man i fremtiden kan organisere skolerne.

Medlemmerne af udvalget vil bestå af rektorer, studerende, ansatte og eksperter og nedsættes i februar. Selve undersøgelsen forventes at være afsluttet til oktober 2021.

Ballade på kunstskolerne

Beslutningen kommer efter, at der har været stor debat i offentligheden om forholdene på både Kunstakademiet og Den Danske Filmskole.

I efteråret 2020 blev den tidligere rektor på Kunstakademiet, Kirsten Langkilde, bedt om at aflevere en redegørelse af studiemiljøet til kulturminister Joy Mogensen (S). Det skete efter, at hærværket mod en buste af akademiets stifter, Frederik V, ruskede op i længerevarende problemer under hendes ledelse. Problemer, der blandt andet har handlet om arbejdsmiljøet på skolen og flere personalesager.

Debatten om studiemiljøet fik en række borgerlige kulturordførere til at foreslå, at man skal etablere en bestyrelse for Kunstakademiet med henblik på at »normalisere ledelsesforholdene«.

»Bestyrelser kan være en oplagt mulighed for uddannelserne. Men der kan også være andre måder at skabe en langtidsholdbar struktur og organisering, og vi skal være sikre på, at vi løser udfordringerne på den rigtige måde«, udtaler Joy Mogensen i pressemeddelelsen i dag.

»Næsten utroligt, at det ikke er sket før«

Hos brancheorganisationen Dansk Teater hilser man kulturministerens undersøgelse velkommen.

»Det er altafgørende, at vi i Danmark har de allerbedste kunstneriske uddannelse, og fokus er på, hvordan vi på arbejdsmarkedet også får de bedste dimittender ud af uddannelserne. Den sidste tid har der desværre været for meget støj, der har taget fokus fra det, som det hele handler om«, siger direktør Peter Mark Lundberg.

»Vi håber også, at en reform af de kunstneriske uddannelse kan give mulighed for, at vi som branche og arbejdsgivere kan være med til at tage et større direkte ansvar for udviklingen af for eksempel Den Danske Scenekunstskole og konservatorierne. Ligesom man kender det fra andre uddannelser, for eksempel på medieområdet. Det er næsten utroligt, at det ikke er sket før«.