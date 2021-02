Se billederne: Det tog ham 18 måneder at bygge et kamera, som kan indfange snefnug i minus 20 grader

Inden du begynder at billedgoogle og tænke alt for meget over, hvad hvert hjørne, hver ornamentering af denne figur repræsenterer rent symbolsk, og hvilken retning inden for jødedommen hver enkelt tilhører: Det er ikke menneskeskabt.

Det er et snefnug, det enkelte, reneste i verden.

Det er den tidligere madfotograf Nathan Myhrvold, der har taget disse højopløsningsbilleder.

»Snefnug er gode eksempler på skønheden, når den gemmer sig«, siger Myrhvold i en udtalelse citeret af ArtNet. »Snefnuggenes sofistikerede skønhed kommer fra krystallets struktur, og det er en direkte spejling af vandmolekylets mikroskopiske aspekter«.

Myhrvold brugte 18 måneder på at formgive og bygge et kamera, der kan fotografere snefnug i minusgrader, så motivet ikke opløses efter få sekunder. Fnuggene måler et par millimeter, og for at bevare deres unikke udseende fotograferede Myhrvold dem i 20 minusgrader i Alaska og det nordvestlige Canada.