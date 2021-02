Højprofileret journalist fyret for at sige n-ordet på studietur

Betyder det noget, hvilken kontekst man bruger n-ordet i?

Ifølge den amerikanske avis The New York Times er svaret nej.

Avisen afskedigede nemlig fredag en højt respekteret journalist, Donald McNeil, som betragtes som en af – ikke bare USA’s, men – verdens førende coronajournalister.

Hans dækning af coronapandemien er indstillet til en Pulitzer, USA’s største pris inden for journalistik.

Fyringen sker, efter han har brugt n-ordet. Ikke i en racistisk kontekst, men bare ytret ordet.

Tilbage i 2019 var Donald McNeil underviser på en studietur i Peru for nogle gymnasieelever.

Han tog ud at spise med eleverne, og under middagen blev han spurgt af gymnasieeleverne, hvad hans holdning var til, at en af deres veninder var blevet bortvist fra skolen, efter hun havde brugt n-ordet i en video, da hun var 12 år.

Han spurgte ind til forløbet. Han spurgte, om hun rappede, om hun læste en tekst op, eller om hun direkte kaldte nogle n-ordet. I stedet for at sige n-ordet, ytrede han det racistiske udsagn.

Da holdet kom hjem fra studieturen, havde en gruppe af de studerende klaget over deres undervisers sprogbrug.

I første omgang fik Donald McNeil en påtale fra avisens ledelse.

»Selvom han viste utrolig dårlig dømmekraft, virkede det ikke til, at hans intentioner var skadelige eller onde«, sagde The New York Times’ chefredaktør Dean Baquet efter første påtale.

Men efter et brev sendt til New York Times’ udgiver A.G. Sulzberger underskrevet af 150 medarbejdere, ændrede tonen sig fra chefredaktøren, og den 67-årige journalist Donald McNeil blev fyret.

»Vi tolererer ikke racistisk sprogbrug, uanset sammenhængen«, lød den sidste besked fra Dean Baquet.

Desuden var der flere af hans kolleger, som sagde, at McNeil flere gange var kommet med racistiske bemærkninger og havde afvist eksistensen af et hvidt overherredømme.

På dagen for fyringen udsendte Donald McNeil en undskyldning.

»Jeg skulle ikke have gjort det. Oprindeligt mente jeg, at den kontekst, jeg brugte dette grimme ord i, kunne forsvares. Jeg indser nu, at det ikke kan. Det er dybt fornærmende og smertefuldt. Alene det, at jeg troede, det kunne forsvares, viser ekstraordinær dårlig dømmekraft. Og det undskylder jeg for«, skriver Donald G. McNeil på Twitter.

Ikke det samme som at bruge ordet

Forfatter og journalist Ta-Nehisi Coates skrev for seks år siden, hvor samme diskussion herskede, efter at NFL-organisationen ville forbyde at ytre n-ordet

»Når folk hævder, at ord betyder det samme lige meget hvad, undrer jeg mig over, om de folk forstår, hvordan sprog, der kommer ud af deres mund, faktisk fungerer«, skrev Ta-Nehisi Coates i en artikel trykt af amerikanske The Atlantic.

Den samme konklusion kommer New York journalisten Jonathan Chait også frem til i en artikel fra Intelligencer, som henviser til den konkrete historie med Donald McNeil.

»At beskrive et racistisk ord er ikke det samme som at bruge det«, skriver han kortfattet i teksten.

Han fortæller ydermere om en lærer, der blev fyret, efter hun havde læst op af en ældre bog, der var skrevet af en sort forfatter, hvor n-ordet blev brugt. Jonathan Chait ser det som meget problematisk, at ord, i en ikke ondsindet kontekst, bliver forbudt at bruge, og sammenligner Donald McNeil med læreren.

På de sociale medier har fyringen af New York Times’ journalist også skabt debat.

»Ser ud til, at jeg ikke skal læse Times mere«, skriver en bruger på Twitter.

»New York Times mistede en af deres bedste journalister. Flot klaret, cancel culture«, skriver en anden og hentyder til tendensen på sociale medier, hvor især kendte personer kan blive ’aflyst’ på grund af skadelige budskaber – typisk rettet mod minoritetsgrupper.

Journalist fra Insider Josh Barro melder sig også ind i debatten, og mener, at det ødelægger forståelsen.

»Hvor meget skal vi udvide listen af ord, vi ikke må nævne? Det begynder at blive svært at læse, hvilke ord der bliver brugt, og hvad der er sket, når der er ord, som ikke kan bruges«, skriver Josh Barro på Twitter.

Kilder: The Guardian