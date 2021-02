MeToo-undersøgelse på danske forlag kaster 15 indberetninger af sig

Efter kritik af en tidligere undersøgelse af sexisme i bogbranchen har forlagene nu gennemført endnu en undersøgelse, og konklusionen er igen, at der ikke lader til at være tunge problemer:

»Der er ikke noget, der tyder på, at vi i forlagsbranchen har omfattende problemer med uønsket seksuel opmærksomhed«, siger Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, efter den anonyme advokatundersøgelse af uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene.

Der er tale om 15 indberetninger i alt i en branche med et antal ansatte, der ikke er overblik over, men som skal gøres op i fire cifre. Selve undersøgelsen er anonym, men af dens resumé eller abstract fremgår det, at alle indberetninger på nær én krænket mand, er fra kvinder.

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med den ansvarlige for undersøgelsen, advokat Pernille Backhausen. Over for mediet Bogbranchen har hun sagt, at hvert enkelt tilfælde er »behæftet med en vis alvorlighedsgrad«.