Dolly Parton takker nej til statue i hjemstaten: Der er vigtigere ting at tage sig til end at hædre mig

»Do you think I’m made of stone?«.

Sådan spørger countrystjernen Dolly Parton i sangen ’Made of Stone’ fra 2008-albummet ’Backwoods Barbie’. Det er hun ikke, forstås. Og sådan ser Dolly Parton tilsyneladende gerne, at det bliver ved med at være. I hvert fald lidt endnu.

Hun har nemlig torsdag bedt parlamentet i hendes hjemstat, Tennessee, om at skrotte deres planer om at rejse en statue af hende i parlamentsbygningen i Nashville. Det gjorde hun i en offentlig udtalelse, der blandt andet blev bragt på det sociale medie Twitter.

»I lyset af alt det, der i øjeblikket sker i verden, mener jeg ikke, det vil være passende at sætte mig på en piedestal på nuværende tidspunkt«, skriver hun blandt andet, men kan dog samtidig ikke dy sig for at åbne en dør på klem for eftertiden:

»Om adskillige år, eller måske når jeg en dag er væk, og hvis I til den tid stadig føler, at jeg fortjener det, er jeg sikker på, at jeg vil stå stolt i vores fantastiske parlament som en taknemmelig Tennessee-borger«.

Hun elsker alle – og alle elsker hende

Partons popularitet steg i foråret 2020 til nye højder i den amerikanske befolkning, da hun donerede 1 mio. dollar til Vanderbilt University og læreanstaltens forskning i corona-vacciner.

Det nylige forslag om at rejse en statue af countrysangeren blev fremført i januar 2021 af det demokratiske parlamentsmedlem John Mark Windle. Det skete med følgende begrundelse:

»På dette tidspunkt i historien ... findes der da et bedre eksempel, ikke bare i Amerika, men i verden, på en leder, der er et venligt, anstændigt og passioneret menneske? Hun (Dolly Parton, red.) er et passioneret menneske, som elsker alle – og alle elsker hende«.

Det er ikke første gang, at Dolly Parton afviser at lade sig hædre. To gange i Donald Trumps præsidentperiode har hun afslået tilbuddet om at få hængt den præsidentielle frihedsmedalje om halsen.