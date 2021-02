Da der kom måger på termokopperne, blev de revet væk. Nu er de tilbage

Da Royal Copenhagen lancerede en termokop fra Mågestellet i 2010, blev kopperne revet ned fra hylderne og udsolgt på ingen tid.

Siden har fans sukket over, at de ikke kunne få flere af de moderne kopper, som takket være en dobbelt porcelænsvæg har en indbygget termoeffekt, der holder kaffen varm, samtidig med at man kan holde om koppen uden at brænde nallerne. Men nu er der håb forude, for Royal Copenhagen har netop sendt en ny portion af termokopperne på gaden, og for at gøre os ekstra sultne skriver de i deres pressemeddelelse, at det er i begrænset antal.