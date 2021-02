1.200 er »forfærdede« over kontroversiel tv-værts angreb på tidligere kollega

1.200 ansatte i den britiske tv-branche vender sig i et åbent brev mod den kontroversielle vært på programmet ’Good Morning Britain’, Piers Morgan. I brevet til hans chefer på ITV beskylder de morgenværten for mobning og chikane.

De skriver blandt andet, at de er »forfærdede« over Piers Morgans angreb på en tidligere kollega.

Det sker, efter at Piers Morgan på Twitter har skrevet, at han hellere ville »ansætte et jordsvin, der havde fået det hvide snit«, end han ville arbejde sammen med tv-researcheren Adeel Amini igen.

Bemærkningen faldt i et svar til et tweet, Adeel Amini selv havde lagt op, hvor han skrev, at han tidligere har arbejdet sammen med Piers Morgan på programmet ’Life Stories’ og ikke havde lyst til at gøre det igen.