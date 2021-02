600 underskriver protestbrev mod aggressiv minister i kulturkamp på franske universiteter

Den franske minister for de højere uddannelser, Frédérique Vidal, holdt sig ikke tilbage, da hun på tv-kanalen CNews i sidste uge angreb visse forskere for at fremme »yderligtgående« og »aktivistiske« ideer.

Hun bebudede samtidig en undersøgelse af den venstreradikale retning »islamo-gauchisme«, som hylder en alliance mellem yderligtgående venstreorienterede og muslimer, der ifølge en del af den yderste venstrefløj er vor tids nye undertrykte proletarer i de vestlige lande.

»Jeg mener, at ’islamo-gauchismen’ forsøger at gøre indhug i vores samfund. Universiteterne er ikke immune«, sagde hun og tilføjede, at visse venstreorienterede akademikere »altid forsøger at skabe splittelse og udpege en fjende«.

Ifølge ministeren sker det også i dele af forskningen, hvor temaer som race, køn, religion og antikolonialisme spiller en stadig større rolle, og ministeren mistænker forskere med sympatier for islamistiske organisationer for at forsøge at tage magten på institutter over hele landet.

Reaktionen kom lørdag i avisen Le Monde i form af et åbent brev underskrevet af 600 forskere med den internationalt kendte økonom Thomas Piketty i spidsen.