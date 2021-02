Efter chokerende nominering: Kan man købe sig til en Golden Globe med et ophold på et luksushotel?

Der findes formentlig ikke guldstatuetter, glitter og glamourøse gæster nok til helt at skjule den plet, Golden Globes i år løber over skærmen med.

Igen uddeles 25 priser til de film- og serieskabere, der har begået den allerbedste underholdning, publikum kunne se.

Eller måske til de film- og serieskabere, der allerivrigst har leflet for prisuddelerne med kunst, middage og hotelophold.

En undersøgelse fra Los Angeles Times viser, at tv-producenten bag serien ’Emily in Paris’ inviterede mere end 30 medlemmer af Hollywood Foreign Press Association (HFPA), sammenslutningen, der uddeler Golden Globe-priserne, til seriens set i Paris, hvor de fik betalt to nætter på det femstjernede Peninsula Paris Hotel ved Triumfbuen. Hotellets værelser koster over 8.500 kroner per nat.

’Emily in Paris’ er en komedie om en ung kvinde, der rejser til Paris og får succes, primært fordi hun lægger vittigt indhold på sociale medier. Af anmelderne blev serien modtaget som metervare, men i begyndelsen af februar var den pludselig at finde blandt Golden Globe-uddelingens nomineringer. ’Emily in Paris’ er både i spil til en statuette for årets bedste serie i genren musicals og komedier og årets bedste kvindelige skuespiller i samme kategori.