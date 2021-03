Svenske feminister vil betale, når der falder injuriedomme i #MeToo-sager

I denne måned afgør Sveriges højesteret en sag, hvor en mand har anklaget en kvinde for injurier, efter at hun i en lukket facebookgruppe fortalte, at hun havde oplevet overgreb fra hans side. Hun nævnte ikke mandens navn. Men det gjorde andre efterfølgende.

Sagen skal være prøveklud for et svensk initiativ ved navn Förtalskassan. En gruppe feminister har lanceret en fælles sparegris, der skal betale regningen for svenskere, som i forbindelse med #MeToo dømmes for injurier, efter de har fortalt om overgreb. Pointen er, fortæller Fia-Stina Sandlund, der er kunstner, filmskaber og en af initiativtagerne bag, at mange i fællesskab kom med beretninger under #MeToo-bevægelsen – derfor vil de også betale prisen i fællesskab.