Fakta

Undersøgelsen

358 nuværende og 101 tidligere medarbejdere har svaret på en spørgeskemaundersøgelse, 14 medarbejdere på arbejdspladsen er blevet interviewet individuelt ansigt til ansigt, og der har været to fokusgruppeinterview. Både redaktionerne og de kommercielle afdelinger har deltaget.

Svarprocenten har været høj, så resultaterne er valide.

Politikens medarbejdere er i surveyen blandt andet blevet bedt om at svare på spørgsmål som: »Har du oplevet at blive tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner (fx gennem dårlige jokes eller bemærkninger?)«.

13 procent svarer »ja, flere gange« til verbal uønsket opmærksomhed, mens 5 procent svarer »ja, enkelt gang«.

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder spørgsmål om fire forskellige typer af uønskede seksuelle oplevelser. Verbale uønskede oplevelser som kommentarer til udseende eller tiltale med seksuelle undertoner, ikke-verbale som for eksempel deling af billeder med seksuelt indhold, fysisk uønsket seksuel opmærksomhed som for eksempel klap eller kys, og den sidste kategori handler om trusler og tvang: »Har du oplevet at blive bedt om eller følt dig presset til seksuelle tjenester« enten til gengæld for en belønning eller for at undgå sanktioner.

Den sidste kategori har ingen medarbejdere oplevet.

Mange medarbejdere har benyttet felterne til fritekst til at uddybe andre former for forskelsbehandling, så ud over interviewene er der også mange andre udsagn om problemerne fra medarbejderne.

Kvinfo og Analyse og Tal har stået for undersøgelsen, og de fremlægger også resultaterne for medarbejderne.

