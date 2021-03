Hun kaldte Gormans digt »lidt for fladt«, men skal nu oversætte det

Naiha Khiljee vover sig ud i lidt af et minefelt. Det gør hun 31. marts, når hendes danske oversættelse af det berømte ’The Hill We Climb’ udkommer – Amanda Gormans langdigt, som blev fremført med stor patos foran Capitol Hill ved Joe Bidens indsættelse som præsident.

Netop oversættelse af den unge sorte aktivists ord har været et brandvarmt emne de seneste uger, efter den prisvindende hollandske forfatter Marieke Lucas Rijnefeld trak sig som oversætter, efter at kritiske stemmer havde påpeget, at det var helt forkert at sætte en hvid oversætter på opgaven – også selv om Gorman personligt havde godkendt Rijnefeld til jobbet.

I Danmark har det indtil videre været hemmeligt, hvem der har fået opgaven, men forlaget Lindhardt og Ringhof, der sikrede sig de danske rettigheder til digtet, som straks røg til tops på Amazons bestsellerliste, har tidligere meldt ud, at Amanda Gorman har ønsket, at oversætteren er en yngre og gerne farvet kvinde. Det ønske har de forsøgt at komme i møde.

Og valget er altså faldet på Naiha Khiljee, der er 26 år, kandidat i psykologi og har pakistanske rødder.

Da Politiken bad om hendes holdning til Gormans digt kort tid efter transmissionen fra Washington, lød det fra Khiljee, at hun ser kvaliteter og talent i ’The Hill We Climb’, men også, at Gormans digt ikke rammer en nerve i hende personligt, at det er »lidt for fladt«, og at »det bliver lidt for pænt og lidt for harmonisk for mig«.

Naiha Khiljee har i dag ikke lyst til at kommentere arbejdet med oversættelsen eller sin tidligere vurdering over for Politiken, men på Instagram skriver hun blandt andet: »Jeg synes, det er vildt spændende, hvad digtet har gjort og fortsat gør for at give spoken word-genren mere anerkendelse. Især i Danmark er genren mindre kendt - hvilket jeg håber vi kan lave om på«.

Spoken word-poet som Gorman

Ligesom Gorman selv har Khiljee optrådt med spoken word, altså mundtligt fremført poesi, og har dystet til poetry slams på scener i både i Canada, USA og Danmark, og hun debuterede med sin første digtsamling på skrift, ’Kære søster’, i juni 2020.

Khiljee kalder sig aktivist, og i digtsamlingen tog hun udgangspunkt i sine egne oplevelser af diskrimination og strukturel racisme, og hvordan det er vokse op som minoritet i et samfund.

»Jeg har privilegiet at være født og opvokset her og kunne skrive godt nok på dansk til at blive udgivet. Jeg synes, at det forpligter mig til at skabe synlighed omkring andre, som ikke har de ressourcer«, sagde hun i et interview med Politiken i forbindelse med udgivelsen.

Naiha Khiljee vil være et kendt navn for Politiken-læsere, da hun det seneste år har bidraget med tekster til Breaking Poesi i tillægget Bøger.

’Bjerget vi bestiger’, som Gormans digt kommer til at hedde på dansk, udkommer 31. marts 2021.