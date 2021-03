Oldtidsby er forvandlet til ruiner af ruiner

To gange i løbet af krigen sad Islamisk Stat på oldtidsbyen Palmyra. Og gik straks i gang med at sprænge uvurderlige templer i luften og ødelægge andre af de uerstattelige kulturminder. IS var nu ikke Palmyras eneste problem, fortæller en dansk forsker, som netop var gået i gang med at kortlægge oldtidens indbyggeres gravportrætter, da krigen brød ud.