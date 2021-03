Hvorfor maler han disse anonyme hankønsvæsener i hvide skjorter og stålgrå habitter?

Man skulle tro, at Peter Rothmeier Ravn ville være den mest oplagte i dette land til at portrættere bankdirektører, succesrige forretningsfolk og glatte bestyrelsesformænd – med streg under mænd. For kvinder er i den grad fraværende i hans billeder.

Ikke mange kan være bedre til at male alle disse anonyme hankønsvæsener i hvide skjorter og stålgrå habitter, som sidder både på magten og på dem, der ikke har den. Umiddelbart tror man, at denne Ravn modtager masser af lukrative portrætbestillinger fra det bedre erhvervsliv. Man skulle især tro det, når man ser hans billeder som nu hos Galleri Kant. Men sådan forholder det sig ikke.

For set med det blik, hvormed banker, bestyrelser m.m. bedømmer sådanne repræsentative portrætter, er der et problem. For Peter Ravn maler kun disse slipsedrenge, når de falder ud af rollen, griber fat om hinanden, tumler omkuld, går i opløsning eller bare er helt ude i skoven. Den sidste oplysning skal endda tages bogstaveligt. For på Peter Ravns seneste udstilling, ’Den frie bevægelighed’, har et par af disse jakkedyr bevæget sig ud i det fri, ud i skovens dybe, stille ro, hvor de med deres blotte tilstedeværelse skaber undren, i hvert fald hos den, der ser på. For hvad gør de der? For naturen og disse menneskers natur burde jo være fremmede for hinanden.

Svaret er: Hos Peter Ravn handler det næsten altid om kontraster, og disse mænd danner en kontrast til deres omgivelser. Tidligere lå kontrasten mellem deres velklædte ydre og så deres opførsel. For der er nu en gang en modsætning mellem at bære et slips og være iført skjorte og jakkesæt – og så ikke at kunne opføre sig i overensstemmelse med forretningslivets skræddersyede uniformering, det vil sige kontrolleret og stilfuldt.

Men kontrasten kan også eksistere mellem mændene og omgivelserne. Den ideelle baggrund for en mand i en stålgrå habit bør være enten et direktionskontor eller et bestyrelseslokale. For så glider manden i ét med sine omgivelser. For habitten er neutral, eller for at citere udstillingens katalog: garderobens nulmedian. En median er en midterværdi, og når man ifører sig gennemsnittets neutrale uniform, er man ikke påfaldende. Så falder man ikke igennem.