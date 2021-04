I​ øst kørte de i Trabant. I vest drømte de om en Porsche. Eller hvad?

Selv om Tyskland var delt i fire årtier, var der faktisk ikke den store forskel på designudtrykket i de to lande. For første gang fortæller stor udstilling om tysk design under den kolde krig – ikke for at vise forskellene, men for at bygge bro i den tyske bevidsthed.