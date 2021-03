Kan vi lære noget af corona? Hvorfor egentlig holde fast i den almindelige koncert?

Der var helt stille i radioen tirsdag aften. Koncerten med DR SymfoniOrkestret var begyndt, men der kom ingenting ud af køkkenradioen. Langsomt tonede violinisten Soo-Jin Hong frem alene og helt svagt med en fjern melankolsk melodi, der bredte sig til resten af orkestret. Og pludselig klang halvdelen af lejligheden af symfonisk, sart poesi i form af Bent Sørensens stille orkesterhit ’Evening Land’. Hør det selv på www.dr.dk/p2koncerten

Det klassiske musikliv er så småt ved at vågne igen efter måneders slumrende døs med halvgode streamede småkoncerter som de eneste blege lyspunkter blandt utallige aflysninger. Den seneste uge har DR SymfoniOrkestret været samlet igen til tre koncerter med rigtig orkestermusik, og i løbet af ugen har både Tivoli og Copenhagen Phil offentliggjort deres programmer for den kommende sæson.

Konklusionen er klar: Ingen arrangører mener, at krisen har bragt noget godt med sig. For orkestrene handler det om at komme tilbage til kendte rammer så hurtigt som muligt – og glemme alt om coronarestriktioner. Så for Tivoli står den fra maj til august på Torsdagskoncerter efter DR’s traditionelle opskrift siden 1933 – og med DR’s sæson fra september får vi Torsdagskoncerter hele året.

Som klaversolisten i DR Martin Helmchen tirsdag aften forklarede i pausen i udsendelsen fra den publikumstomme koncertsal, så har ingen fundet nye veje under krisen, som kan stikke en liveoplevelse.

Han var sådan set åben for alt muligt, for hvorfor egentlig holde fast i den almindelige koncertform, der er så 1900-talsagtig? Ni ud af 10 gange er koncertformlen et kort værk, en kendt gæstesolist i en solokoncert og så en stor symfoni. Men digitale koncerter var ikke vejen frem.