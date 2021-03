Hun er omgivet af mænd med »fipskæg og fissesmil«. Men grevinden er den eneste, der har nosser

Din latterlige lille klaphat!«. Man er i godt selskab – råt for usødet – hvis man griber chancen for at gå en tur med grevinde Danner.

En fem kilometer lang audiowalk rundt i København – og et spring lige ned i et stykke lyslevende historie. Hele vejen fra rendestenen og op til magtens trone bliver jeg som en anden lille klaphat guidet rundt af en rørende omsorgsfuld fortællerstemme: »Nu skal du krydse gaden, pas på bilerne«. Tæt følger jeg i sporene fra den i begyndelsen ludfattige horeunge Louise Rasmussen og hele raden af magtfulde, gramselystne mænd, hun må tage livtag med på sin vej op. Og ’den latterlige klaphat’ er såmænd festaben Frederik VII, der elsker hendes bramfrihed, og som hun ender med at blive gift med (dog kun ’til venstre hånd’, dvs. uden kongelige rettigheder).

Ham møder hun på Hofteatret, et af turens første stop, hvor den purunge Louise forsøger at lære kunsten at danse ballet som vej til de fine gemakker. »Tung som en okse« er hun, men fuld af terrængående charme og robust viljestyrke (det oser ud af skuespiller Lise Lauenblads stemme). Så hun styrer uden om den vanlige danserindeskæbne med at blive befamlet og besvangret af en balletmester Bournonville eller kammerherrer med »fipskæg og fissesmil«.

Til gengæld lader dramatikeren Line Mørkeby – herligt, skamløst heltindedyrkende – Danners skæbne fremstå som en lang, uforløst dans med de to mænd i hendes liv: det drikfældige legebarn Fritz, Frederik VII (Brian Hjulmann), og hendes store kærlighed, den dannede bladmand Carl Berling (Rolf Hansen). Begge mænd kæmper med at turde stå frem med deres kærlighed. Fanden er løs i Laksegade, når rendestenen ramler ind i palæet i strid med alt, hvad der findes af kongelig og højborgerlig lovformelighed. Og den eneste, der har nosser, er Louise.

Spændende er det at gå ind i historien om kvinden, der undervejs må give slip på sit nyfødte barn, men er stærk nok til både at bære sine to mænd ud af det brændende Frederiksborg Slot og til at bære folkets had som ’kongens skøge’. Der er en historisk ironi i, at det reelt er den udskældte Danner, der tjener folket ved at skubbe den skvattede Frederik til at underskrive vores første demokratiske grundlov.