Napoleon skaber stor splid i Frankrig 200 år efter sin død

Værterne på den meget aflyttede og populære morgenflade på radiostationen France Inter har i de seneste uger stillet det samme spørgsmål til morgenens interviewoffer: Skal vi mindes Napoleon? Skal vi mindes Pariserkommunen?

Baggrunden for spørgsmålene er, at tusindvis af parisere torsdag markerer 150-årsdagen for Pariserkommunen og den godt to måneder lange borgerkrig, der begyndte 18. marts 1871 med massakrer på begge sider. Mens Frankrig i juni højtideligholder 200-året for kejser Napoleons død med hundredvis af begivenheder landet over.