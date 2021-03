Den spanske 'mundkurvelov' har vist sig at være et effektivt våben til censur af kunstnere

Sidste gang, nogen i Belgien blev dømt for at bryde loven om majestætsfornærmelse, var i 2006. Da blev en mand idømt 8 måneders fængsel og en bøde på 22.000 kroner for at udnævne den daværende kong Albert II til »de pædofiles konge«.

Indtil da havde loven om lèse-majesté (majestætsfornærmelse) ikke været i brug siden 1886. Dengang kaldte socialistlederen Edward Anseele kong Leopold II »folkemorder nummer 1«. Og fik seks måneders fængsel for det.

Nu risikerer rapperen Valtònyc at blive den tredje, der i løbet af halvandet århundrede dømmes for overtrædelse af paragraffen. Mere sandsynligt er det dog ifølge den belgiske avis Knack, at den 27-årige rimsmed fra Mallorca er manden, der kommer til at give loven fra 1847 om majestætsfornærmelse dødsstødet.

Forklaring: Valtònyc er idømt tre et halvt års fængsel i sit hjemland for at opfordre til og støtte terror samt for at fornærme det spanske kongehus. I maj 2018 dagen før afsoningen skulle indledes, valgte Valtònyc, der egentlig hedder José Miguel Arenas Beltrán, at flygte fra Spanien og søge eksil i Belgien.