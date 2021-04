USA's største kunstmuseum har tabt en milliard og vil sælge ud af samlingen for at overleve

Det hjælper ikke så meget at have Picasso, Bruegel, Matisse, Monet eller van Gogh hængende på væggene, hvis ingen må komme på besøg og beundre ægte værker af de store mestre. Det mærker selv de mest velrenommerede og veludstyrede museer verden over under coronakrisens langvarige nedlukninger. De tabte entréindtægter er en af årsagerne til, at især amerikanske kunsthaller har brudt et tabu og er begyndt at sælge ud af samlingerne. En trend, som kan brede sig til Europa.

En netop offentliggjort rapport fra kunstmuseernes internationale sammenslutning viser, at 95 procent af museerne er eller har været lukket af corona. Selv så store og velrenommerede huse som The Metropolitan Museum of Art (The Met) i New York er i krise. Og det er netop The Met, USA’s største kunstmuseum, som de mindre kolleger rundt om i landet skæver til, når de skal afgøre, hvordan man lægger strategier.

»Vi er nødt til at gennemtænke det hele. De beslutninger, vi tager nu, vil påvirke museumsbranchen i årtier«, skriver museets tidligere direktør i en mail til The New York Times.

Museet mistede 150 millioner dollars (ca. 937 millioner kroner) i omsætning sidste år og har som følge deraf afskediget 400 medarbejdere. Derfor er The Met i dialog med auktionshuse om at sælge værker – i første omgang duplikater og kunst, som sjældent eller aldrig udstilles. Et eventuelt salg skal finansiere lønninger til de resterende medarbejdere.

»I lyset af den historiske krise kan indtægterne fra disse salg, som traditionelt ville blive brugt til at købe kunst, i stedet blive brugt på lønninger og andre direkte driftsomkostninger«, som direktøren for The Met, Max Hollein, sagde til museets egen hjemmeside i februar måned.