Er Men In Black inspireret af Bibelen? Eller er der en anden forklaring på den besynderlige brug af dette lille ord?

Forleden så jeg på bt.dk overskriften ’Fri Nanna, fri Nanna!’. Andet stod der ikke.

Mit bedste bud på, hvad overskriften kunne dække over, var, at Nanna Øland Fabricius, også kendt som sanger og aktuel ’X Factor’-dommer Oh Land, blev opfordret til at bede om ægteskab med kæresten. Eller var Oh Land blevet fri fra eller af et eller andet? En gæld, en kontrakt eller noget helt tredje?