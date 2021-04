»Sæd er positiv feedback«: Debutforfatter fortæller med humor og talent om Sonias liv med mange sexpartnere

Det er vist stadig til diskussion, om Oscar Wilde egentlig kan citeres for den famøse observation: »Alt handler om sex. Undtagen sex. Sex handler om magt«. Ikke desto mindre er ’citatet’ lige ved hånden, da jeg læser svenske Sofia Rönnow Pessahs debutroman, ’Mændene i mit liv’. Jeget i bogen hedder Sonia, og hun (for)tæller sit liv gennem sexpartnere. Vi hører først om NR. 0 – ham, hun har sex med til en gymnasiefest. Allerede her er Sonia bevidst om, at sex er noget, man skal have haft, og helst med de rigtige og på den rigtige måde. Det er en måde at blive påskønnet på, at nogen vil have ens krop.

Siden følger 1, 2, 3 og resten af talrækken. Det er deres vandren ind og ud af Sonias liv, som udgør bogens luftige prosa. Nogle af dem har også navne, som den første kæreste, Amin, eller Konrad, som hun fascineret og deprimeret bor sammen med for en stund. Men ellers er de navnløse tal gode og dårlige oplevelser. Kolleger, studiekammerater og fremmede, der krøller lagnerne og slikker Sonias selvværd.

Sonia tilhører den generation, jeg selv er en del af. Vi er flasket op med store egoer og dårlig selvtillid. Vi er 12-talspigerne m/k, som fik at vide, at vi er gode nok i os selv, men som higer efter anerkendelsen: