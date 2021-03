3.000 år gammel maske af guld er fundet

Et fund af en guldmaske i den kinesiske provins Sichuan sår tvivl om Kinas teknologiske historie og kommer et skridt nærmere på afklaring af ukendt civilisation.

Guldmasken, som blev fundet i udgravningen Guanghan, tilhørte en højtudviklet civilisation, der har eksisteret i tusinder af år, men som aldrig har været dokumenteret i nogle historiske skrifter.

Arkæolog Zhao Congcang, som var med til udgravningen, fortæller, at han var lamslået, da han så masken, efter den overgår andre artefakter fundet fra samme tidsperiode andre steder i Kina både i kvalitet og håndværksmæssigt og sætter en ny standard for den teknologiske udvikling i Kina med mange år. Masken bliver skudt til at være 3.000 år gammel.

Udgravningsstedet er umiddelbart ikke noget nyt. Det blev opdaget 1930, og der er siden blevet fundet over 500 genstande i udgravningen, men lige siden opdagelsen har det fået mange arkæologer til at gruble, så det knager, over den højtudviklede stamme, som ikke var dokumenteret.

Ingen af artefakterne har haft nogle forbindelser til andre fund i Kina, men nu er de kommet et skridt tættere på en afklaring. Et museskridt, godt nok, men et skridt nærmere, ikke desto mindre. De har fundet ud af, at den ukendte civilisation ikke har været så isoleret som først antaget.

For efter at have kigget endnu nærmere på masken og nogle andre artefakter opdagede de, at noget af udsmykningen minder om andre genstande, der er blevet fundet i Kina. Det tyder på, at den uopdagede civilisation ikke var isoleret, men viser i stedet, at de var i »udveksling med mange andre civilisationer« i Kina, som arkæologen Zhao Congcang siger.

Men spørgsmålet om, hvordan en så højtudviklet civilisation i provinsen Sichuan ikke er blevet dokumenteret i historiske skrifter, er fortsat ubesvaret.