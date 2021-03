Gæster får ingen pauser under 'Romeo og Julie'

Når Globe Theatre i London, hvor flere af William Shakespeares skuespil blev uropført, åbner igen efter corona-nedlukning, bliver det med med særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Og det mest indgribende for gæsterne vil formentlig være, at det er slut med pauserne, hvor man typisk drikker et glas vin eller står i kø ved toiletterne.

Til avisen The Guardian siger teatrets kunstneriske leder, Michelle Terry, at sløjfningen af pauserne er en oplagt vej at gå for teatret, for det stemmer overens med den måde, Shakespeare oprindeligt skrev sine stykker på. En pause afbryder den spænding og det momentum, som Shakespeare bygger op igennem dramaet: