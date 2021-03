Lang næse til lidt for smart konkurrencevinder: »Lol. Dine billetter er lige blevet annulleret, makker«

Det er svært at få billetter til de danske festivaler lige i øjeblikket, og de fleste festivalgængere venter med længsel på at komme på de (forhåbentlig) tørre åbne vidder med mange-mange andre musikglade festivaldeltagere.

Også efterspørgslen på festivalbilletter i England er stor og udbuddet lavt. Det var der særligt én festivaldeltager, som brændte nallerne gevaldigt på.

Manchester-festivalen Parklife Festival har nemlig annulleret nogle gratis billetter, som en ellers heldig ung mand havde vundet i en konkurrence, efter han har forsøgt at sælge dem for næsten det tredobbelte på Twitter, skriver NME.

Parklife Festival, som kan modtage 15.000 festivalgæster, blev rask udsolgt efter offentliggørelsen af nye navne, som de briterne åbenbart gerne vil høre, deriblandt DaBaby, Dave, Megan Thee Stallion og Skepta.

Efterfølgende gik der ikke mange minutter, før den unge mand skrev på Twitter, at han havde »tre weekendbilletter til salg for 350 pund stykket«, som er cirka 3.000 danske kroner. En normal billet kostede tæt på 1.300 kroner.

Det fik efterfølgende en anden Twitter-bruger til at kalde ham »grådig«, og at hans priser var »latterlige«.

Den unge mand svarede, at han »havde vundet billetterne sammen med mine venner, så hvorfor ikke sælge dem?«, og priserne var sat efter ’udbud og efterspørgsel’.

Men han havde lavet en fejl: Parklife Festivals Twitter-profil var tagget i opslaget, så de kunne se alt, hvad der blev skrevet.

Det fik Parklife Festival til at annullere hans billetter med et kort kontant svar.

»Lol. Dine billetter er lige blevet annulleret, makker«, skrev de på Twitter.

Opslaget er senere blevet fjernet.

Parklife Festival har tidligere advaret om at købe billetter fra uofficielle steder. En udmelding fra hjemmesiden lyder: »Vi hader at se gæster ankomme til festivalen med en falsk billet og ikke have muligheden for at komme ind«.