Hun vandt 'Vild med dans' to gange. Men danseskoene er for længst lagt på hylden

Vickie Jo Ringgaard lagde for 10 år siden danseskoene på hylden, men inden da nåede hun at vinde 14 danmarksmesterskaber, guld ved British Championship, og desuden er hun dobbelt nordisk mester.

Vickie Jo Ringgaard er ud af en dansefamilie i Aarhus, og hendes families danseskole har i flere generationer været en af dem, som aarhusianerne brugte fra helt tilbage til dengang, alle unge skulle lære at danse. Selv var hun kun 2 år, da hun tog de første dansetrin.

Som 17-årig tog Vickie Jo Ringgaard til England for at dyrke talentet og karrieren. Efter halvandet år vendte hun hjem med international erfaring i benene.

Da hun var færdig med at danse mesterskaber, begyndte hun at undervise i dans i forældrenes dansefirma, Ringgaard Dans, men hun blev træt af at køre rundt på landevejene for at komme ud til eleverne, og i januar 2007 åbnede hun sammen med sin far, Peter Dan Ringgaard, Dance Dream Studios.

Det var dog først i 2005, at hun blev kendt i den brede offentlighed, da hun dansede sig til en førsteplads i ’Vild med dans’ sammen med skuespilleren David Owe. Siden kunne man se hende danse i flere sæsoner, blandt andet med Joachim Boldsen i 2007.