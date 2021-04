Cat, 36, er en eventyrlysten kat, der elsker at more sig, og som bare er på udkig efter sjov og ballade. Sådan skriver hun i hvert fald i sin datingprofil. Hun er blevet single og skal muntre sig på det bugnende datingmarked efter at have afsluttet et langt forhold til en besidderisk, manipulerende, voldelig og småkriminel pushertype. Men i stedet for seksuel selvopdagelse og frisættende frivolitet tumler hun hele tiden ind i favnen på nye besidderiske, manipulerende, voldelige og småkriminelle pushertyper.

Matilde Digmanns debuttegneserie, ’Pseudo’, er en sorthumoristisk fortælling om et moderne datinglivs skyggesider. En oprigtig, men desværre ikke altid lige opfindsom, beretning om misbrug og afmagt, om giftig maskulinitet og lige så giftig – og selvforgiftende – kærligheds- og sexdrift i hovedpersonen, der systematisk og kompulsivt udnytter og bliver udnyttet. For Cat gør alt det, hun godt ved, hun skal lade være med: Hun ryger sig skæv og tager piller, spiser for dårligt, drikker for meget og sender for mange nøgenbilleder til de forkerte fyre. Med Tinder-logoets flamme tindrende i øjnene hvirvler Cat længere og længere væk fra sig selv.

Cat er en kat, men hun har også en kat som kæledyr. Den fungerer som fortællingens fornuftsstemme, der hele tiden forsøger at holde Cats selvdestruktive og selvmodsigende tanker (og handlinger) i skak med tilbageholdende skepsis og enkelte velplacerede – men aldrig moraliserende – råd. Som en slags spejling af fornuftskatten dukker en edderkop op. Til at begynde med er den en ganske almindelig, lille husedderkop, der titter frem fra sit skjul i skyggerne. Men den vokser både i størrelse og i Cats bevidsthed med nærgående spørgsmål og anmassende attitude. Er den mon ven eller fjende? Til sidst kommer den i hvert fald ud i lyset og fylder mere end et klædeskab.

’Pseudo’ handler om skyggesider. Psykens, kærlighedens og datinglivets. Og på samfundsniveau om de skygger, der kaster sig over mennesker i form af magtstrukturer og kønsroller. Cats seksualdrift bliver gjort til genstand for en udskamning og fordømmelse, der hele tiden fører hende tilbage i afstumpede forhold. Det er en sump, der er svær at slippe ud af. Men selv i ’Pseudo’ er der håb.