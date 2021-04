Hvordan udtaler du det? Flere og flere ord vil hellere være smarte engelske end gammeldags franske

I det seneste par år har observante Politiken-læsere gjort mig opmærksom på, at der er sket noget i udtalen af det gode gamle tillægsord ’partisk’. Hvordan siger du det? Med tryk på sidste stavelse, ’partisk’, eller første, ’partisk’? Ordet ’partisk’ betyder jo »som på forhånd tager parti for nogen eller noget«, og det er et gammelt ord i dansk: Der er et eksempel på ordet helt tilbage til 1700-tallet i den gamle ordbog.

Ordet kommer af navneordet ’parti’, som vi har fra fransk, og det er nok så relevant, at ’parti’ er moderordet. ’Parti’ har nemlig trykket på sidste stavelse, og derfor er det meget nærliggende, at ’partisk’ også har tryk på sidste stavelse. ’Partisk’ er da også den udtale, der er nævnt i både den moderne ordbog og i den gamle fra 1936.

De opmærksomme læsere har dog flere gange gjort mig opmærksom på, at ’partisk’ i stigende grad udtales med tryk på den første del af ordet, ’partisk’, og forleden dag hørte jeg det selv i radioprogrammet ’Filmland’, hvor værten, Per Juul Carlsen, sagde »Man skal være upartisk« i en diskussion af den aktuelle dokumentarserie om Woody Allens angivelige misbrug af sin datter. Der var hovedtryk på ’u’, som der plejer, men bitrykket var ikke på ’isk’, men på ’par’: ’u-par-tisk’ med samme trykfordeling som i ordet ’upraktisk’. Den gamle udtaleordbog nævner faktisk ’partisk’ med tryk på første stavelse, men bemærker også, at det er en udtale, der kun findes hos et mindretal. Jeg må dog efterhånden give læserne ret: Partisk er blevet ret udbredt.

Jeg kan se i diverse sproggrupper på Facebook, at man har bemærket og diskuteret den nye udtale siden 2018, så den er ret ny. Men hvorfor er trykket rykket frem i ordet? Umiddelbart er der ikke mange ord, der ender på ’isk’ og har tryk på sidste stavelse ligesom ’partisk’. ’Febrilsk’ og ’krakilsk’ er dog eksempler på dette. Men hovedparten af de tillægsord, der ender på ’isk’, har tryk på en af de foregående stavelser, så der kan altså ligge et ønske om regelmæssighed bag udtalen ’partisk.