Dy Plambeck: Vi mangler husmoren i det moderne familieliv

Kvinderne bruger stadig en time mere om dagen på husligt arbejde end deres mandlige partnere. Men der er ikke længere nogen ære i at udføre det arbejde. Lad os komme i gang med at anerkende, at det er et arbejde, og dele det, skriver Dy Plambeck i denne klumme.