Dansk Folkeparti erklærer krig mod »kvinde-ligestillings-hvad-føler- jeg-her-til morgen-agtige studier«

»Det er ikke sådan, at vi kommer ud og står med et målebånd og siger, at det dér er dansk, og det dér er ikke dansk. Vi vil have en bevidsthed om det, så det ikke altid bare er spaghetti bolognese. Der skal være en bevidsthed om, at der er en madkultur, som er vores, som er dansk. Hver anden ret skal have en eller anden dansk affinitet«.

I skolen vil Dansk Folkeparti have historie- og danskfagene styrket. I historie skal danmarkshistorien fylde 2/3 af undervisningen, og i dansk skal der fokuseres mere på ældre dansk litteratur fra før det moderne gennembrud – det vil sige fra før 1870. Og så skal der indføres obligatorisk morgensang i folkeskolen med sange fra Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen.

Alle børn skal have en billedbibel

Partiet ønsker også, at der gøres mere ud af kristendom i folkeskolen, og at 80 procent af undervisningen skal være i kristendom, og 20 procent skal være i nordisk religion og mytologi og i andre religioner. Desuden skal folkeskolen samarbejde meget mere med de lokale kirker med fælles aktiviteter. Ligesom alle børn skal have tilsendt en billedbibel.

Men ender al den fokus på danskhed ikke med, at eleverne ikke ved en pind om, hvad der foregår i resten af verden?

»Jeg tror, den bedste måde til at forstå resten af verden på er at kende sit eget udgangspunkt. Har man kendskab til sit eget sprog og sin egen historie, sit eget udgangspunkt, står man meget stærkere i en så international verden, som vi lever i, hvor vi hver dag bliver stillet over for kulturer, sprog og tanker, som er umiddelbart fremmede for os. Det er lettere at forstå Europas historie, hvis man kender sit lands historie, det er lettere at forstå fremmede sprog, hvis man kender sit eget sprog og dets opbygning. Det er også lettere at forstå islam eller jødedom eller andre trosretninger, hvis man kender til Det Nye og Det Gamle Testamente, hvis man kender dansk kristendom«, siger Morten Messerschmidt.

Ifølge Dansk Folkeparti handler det om »at tilbyde mennesker den styrke, frihed og det fællesskab, som ligger i den kulturelle arv, som er os givet. I dansk kultur«, som der står i forordet.