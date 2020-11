Messerschmidt om buste-skubber: »Gør man den slags vandalisme til sit projekt, er man skør i bolden«

De politiske reaktioner er hårde, efter at kunstneren Katrine Dirckinck-Holmfeld, leder af Institut for Kunst, Skrift og Forskning på Det Kgl. Danske Kunstakademi, over for Politiken har taget ansvaret for at smidt en gipsbuste af Kunstakademiets stifter, Frederik V, i Københavns Havn.

En handling, som fik busten til at gå i opløsning, og som fredag har ført til, at hun er blevet hjemsendt fra sit arbejde på akademiet. Hos Socialdemokratiet tager kulturordfører Kasper Sand Kjær stærkt afstand:

»Jeg helt ærligt noget rystet over, at det ligefrem er en ansat, der har begået dette hærværk, men jeg er da glad for at høre, at det har fået konsekvenser. Man har i dette land masser af muligheder for at give sin mening til kende og ytre sig, og man kan sagtens både være uenig, kræve handling og agere aktivistisk uden at øve hærværk på kunstværker for at få sin holdning frem. Det hører ingen steder hjemme«, siger han.