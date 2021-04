Historikere og journalister kaster et grelt lys over Frankrigs rolle ved folkemordet i Rwanda

Fakta

Borgerkrigen i Rwanda

Borgerkrigen mellem hutuer og tutsier begyndte i 1990. Huturegeringen indgik militær aftale med Frankrig.

Fredsaftale 1993. Tutsiernes eksilhær angreb Rwanda.

6. april 1994. Attentat mod regeringschefen fra hutustammen. Dagen efter indleder hutuer massakrer på tutsier efter flere måneders forberedelse, indsamling og køb af våben. 800.000 ofre.

Tutsihæren indtager hovedstaden juli 1994. I juni havde Frankrig med et FN-mandat sendt soldater ind i landet for angiveligt at beskytte civilbefolkningen. Frankrigs kritikere hævder, at operationen også havde til formål at bringe Frankrigs hutuallierede ud af landet.

Vis mere