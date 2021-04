Nu er retssagen begyndt: Kunstner risikerer 6 års fængsel for at dele vagina-tegninger

Retssagen mod den russiske kunstner Yulia Tsvetkova, der risikerer seks års fængsel for at have tegnet og delt ’pornografisk materiale’, er i denne uge blevet indledt i den russiske by Komsomolsk.

Det skriver blandt andet Dazed Digital.

Det ’pornografiske materiale’, som den 27-årige kunstner er sigtet for at dele, dækker over en række tegninger af kvindekroppen med hår, rynker og strækmærker, som hun har slået op i en gruppe kaldet ’Vagina Monologues’ (en reference til et teaterstykke om det kvindelige køn af samme navn) på det sociale medie VKontakte. En gruppe, som Yulia Tsvetkova selv administrerede, og som blev oprettet med det erklærede formål at gøre op med både tabuisering og seksualisering af kvindekroppen.

Sidstnævnte mener den russiske anklagemyndighed så imidlertid ikke, at kunstneren er sluppet særlig godt fra.

Den 27-årige, der er lesbisk, har ligeledes brugt gruppen til at tale for lgbtq+-rettigheder i et Rusland, der over de seneste år er kommet med en række tiltag, der indskrænker rettighederne for netop denne gruppe. Blandt andet med loven mod ’homoseksuel propaganda’ fra 2013, der har til formål at »beskytte børn med information, der fornægter traditionelle familieværdier«.

Netop denne lov har Yulia Tsvetkova tidligere fået store bøder for at bryde med sine tegninger af personer af samme køn, der sammen holder en baby, som hun også har delt i ’Vagina Monolugues’-gruppen. En gruppe, der i øvrigt ikke var tilgængelig for personer under 18.

Retssagen mod Yulia Tsvetkova har udløst protester i Rusland såvel som i resten af verden. I skrivende stund er en underskriftindsamling for et øjeblikkeligt frafald af alle sigtelser mod hende blevet underskrevet mere end 250.000 gange.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International angriber desuden de russiske myndigheder for manglende åbenhed gennem hele forløbet, der tog sin begyndelse for snart halvandet år siden, da Yulia Tsvetkova første gang blev tilbageholdt i sagen.

»De russiske myndigheder må stoppe med at forsøge at skjule den kafkaske absurditet bag lukkede døre og garantere Yulias ret til en offentlig høring. Vi gentager også vores opfordring til de russiske myndigheder om øjeblikkeligt at frafalde alle anklager imod Yulia Tsvetkova, stoppe med at angribe feminister, lgbt+ og andre aktivister og garantere kunstnerisk frihed for alle«, lyder det fra Amnesty Internationals leder i Rusland, Natalia Zviagina, i en pressemeddelelse.