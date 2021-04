Litteraturen får over 30 millioner kroner: Her er de seks, der får de største arbejdslegater

Fire forfattere, en oversætter og en tegneserieskaber har netop sikret sig arbejdsro og en grundløn de kommende tre år.

De har nemlig hver især modtaget et treårigt arbejdslegat på 855.000 kroner fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Den mest kendte af de seks er Stine Pilgaard, der i 2020 har toppet bestsellerlisterne med den underfundige roman ’Meter i sekundet’, og hun får legatet, fordi hun er »et kæmpe satirisk talent, der kærligt udleverer alle«, som legatudvalget skriver i sin motivation.

Arbejdslegater til litteraturen 1006 har ansøgt om arbejdslegater 274 har modtaget arbejdslegater Seks modtager treårige arbejdslegater på 855.000 kroner 248 modtager almindelige arbejdslegater på 100.000 kr. 20 modtager et debutantlegat på 50.000 kr. I alt er der uddelt 30.930.000 kroner. Udvalget består af Dennis Gade Kofod (udvalgsleder), Lars Horneman, Lasse Horne Kjældgaard og Gerd Laugesen.

Derudover har digterne Julie Sten-Knudsen og Andreas Vermehren Holm, romanforfatter Niviaq Korneliussen, der senest har skrevet romanen ’Blomsterdalen’ om Grønlands selvmordskultur, tegneserieskaber Terkel Risbjerg og oversætter Misha Hoekstra fået det store legat.

Derudover modtager 248 personer almindelige arbejdslegater på 100.000 kr, mens 20 modtager et debutantlegat på 50.000 kr.

Kun til højeste kvalitet

Legatudvalget har i alt modtaget 1.006 ansøgninger og skriver i en pressemeddelelse, at niveauet i den bedste tredjedel er »meget højt, uanset hvilken slags litteratur, der skrives: fra ordløse billedbøger over digtenes mange udtryksformer til lange, fortællende romaner, fagbøger og en tegneseriekunst i rivende udvikling«.

Men ansøgerfeltet bærer også præg af, at en stor del af ansøgerne ikke har det fornødne niveau til at komme i betragtning.

Derfor understreger udvalget, at man ikke skal søge med håb om produktions- eller projektstøtte, for udvalget skal alene sørge for, at »et mangfoldigt udvalg af stemmer fra alle dele af det danske samfund får mulighed for at skrive, såfremt deres litteratur er af høj kvalitet«.