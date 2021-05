Egentlig skulle Hilda Heick have lavet noget helt andet

Egentlig skulle Hilda Heick ikke have været noget ved musikken. Den rolle var helt og holdent tiltænkt gemalen, Kjeld, der siden sin pure ungdom og på trods af en eksamen som skolelærer i bagagen tog sig af pigtråden og sangen om ’Ved landsbyens gadekær’. I stedet skulle hun passe sit arbejde som computerprogrammør i virksomheden Lundbeck, sådan som hun var uddannet til. Og så sammen med husbonden passe familie og privatliv.

Men ingen kender dagen, før solen går ned, som psalmisten B.S. Ingemann skrev. Og tilbage i 1976 lod hun sig overtale til at medvirke på sangen ’Do You Speak English’, der blev et massivt hit. Det blev indledningen på hendes karriere som omrejsende popsangerinde. For ægtemanden døjede også i en periode med problemer med stemmebåndene, og så måtte Hilda træde til med sin assistance. Siden da er det blevet til mere end 4.000 koncerter. Et travlt liv, javist. Men sammen med manden, som hun har været sammen med siden skoletiden.