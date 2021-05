5 hjerter: Forestilling om Greta Thunberg er mirakuløst ikkeirriterende teater med både hjerte og hjerne

Det er svært at forestille sig et bedre tidspunkt til et stykke som ’Mit navn er Greta’. Og det er svært at ønske sig et meget stærkere stykke at åbne en ny sæson med. Forestillingen om klimaaktivisten Greta Thunberg er mirakuløst ikkeirriterende teater med både hjerte og hjerne.

Efter at have siddet og trillet tommelfingre derhjemme og foran skærmen føltes det på forhånd nødvendigt med en samtale om, hvordan og med hvilke værdier vi ønsker at komme tilbage til verden. Men også om, hvad vi ønsker os af teatret.

At der havde været behov for handling og lidt ny energi, stod kun klarere, da jeg torsdag eftermiddag kunne forlade Aveny-T med en følelse af at have fået sat begge spørgsmål i svingninger – efter 70 minutter med noget af det bedste ungdomsteater længe set.

Eller i det hele taget bare teater, der kan rumme kompleksiteter i sine spørgsmål om klima og identitet, men uden at pakke noget ind. Uden gammeldags angst for også at levere et klokkeklart budskab, så der ikke er nogen tvivl om dets gyldighed – både fordi det er sandt, og fordi det leveres formmæssigt overbevisende. Teater uden prædiken, men med stærk besked – ja tak. Det føles tiden inde til.