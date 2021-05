Skændtes bravt med makkeren: Han er allermest kendt under pseudonym

Anders Rønnow Klarlund skiftede karrierespor for over 10 år siden. Fra først og fremmest at have været filminstruktør kastede han sig over forfattergerningen.

Han debuterede som romanforfatter i 2009 med romanen ’De hengivne’, og siden fulgte ’Hvorfor jeg forlod dig’ og ’Samtaler jeg har haft med min kone’. Men mest kendt er han under pseudonymet A.J. Kazinski, for det er under det navn, han har ramt bestsellerlisterne. Den del af karrieren tog fart, da han i 2010 bevægede sig ind i krimigenren med romanen ’Den sidste gode mand’, som han skrev sammen med Jacob Weinreich. Bogen om den københavnske politimand Niels Bentzon blev så stor en succes med over 100.000 solgte eksemplarer og udgivelse i 26 lande, at de to forfattere har arbejdet sammen lige siden i deres fælles firma Kazinski Entertainment, som foruden kriminalromaner producerer film- og tv-manuskripter og radiodrama.

De to lærte hinanden at kende i filmmiljøet, hvor Klarlund var instruktør og Weinrich uddannet manusforfatter fra Filmskolen, men efter samarbejdet om deres første bog var de godt trætte af hinanden, har de fortalt i interviews. De havde skændtes bravt undervejs og havde ikke forestillet sig, at de nogensinde skulle være i stue sammen igen. Men så gik debuten hen og blev en succes. Den fik Det Danske Krimiakademis Debutantdiplom 2010 og den fornemme franske Prix Relay året efter, og så måtte de – med hjælp fra en erhvervspsykolog – teame op på ny til en opfølger.