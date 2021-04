Slut med overpris på billetter? Nu kommer succes-koncept til Danmark

Det bliver sværere for spekulanter i Danmark at videresælge billetter til for eksempel koncerter eller fodboldkampe på netsider fremover.

Fansale, der ifølge Kulturmonitor allerede er blevet en succes i europæiske lande samt for eksempel i Brasilien, lanceres nu i Danmark som en del af Billetlugen. Meningen med den helt digitale tjeneste er, at billetkøbere kan sælge adgangskort, de ikke selv skal bruge, videre til andre, men kun til indkøbsprisen.

Indtil nu har mange spekulanter købt adskillige billetter op og solgt dem videre til hungrende fans til overpris.

Det bliver fremover umuligt, og samtidig vil Fansale automatisk verificere og annullere videresolgte billetter, efter at nye billetter er reserveret og leveret i en ny ordre. I en pressemeddelelse siger administrerende direktør for Eventim Scandinavia Jens B. Arnesen:

»Med Fansale tager vi et vigtigt skridt i kampen mod organiseret sortbørshandel og videresalg af billetter til tårnhøje priser. På Fansale kan man både videresælge og købe billetter til den pålydende værdi og samtidig være 100 procent sikker på, at man både overholder loven og rent faktisk får ægte og gyldige billetter til det arrangement, man gerne vil deltage i – uanset hvornår coronasituationen tillader, at det bliver afviklet«.