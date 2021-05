Hvor er Frederik Cilius, når der er brug for ham?

Hvad gør man, når bankens egen bankboks er fyldt med lutter varm luft? Mens bankens score når nye højder, kan man som almindelig gældsat kunde bruge resten af sit liv på at få afbetalt de penge, man selv mangler. Uden nogensinde at fatte, hvad der ligger bag.

Pengetransaktionerne og deres gyldne jerngreb om vores liv er et absurd mysterium og et allerhelvedes påtrængende emne til absurd komedie. Der er nok at tage fat på, nu hvor den ene skandale efter den anden om hvidvask og bedrageri vælter ud af pengeskabet, mens bankerne selv – inklusive anklagede topchefer – alligevel kan blive ved med at flyde ovenpå. Too big to fail?

Så der er »borgerrelevans« for alle pengene – som det yndede kulturpolitiske krav til nationalscenen lyder – når Skuespilhuset har sat den store drejescene i gang med det forgyldte transaktionscirkus for fuld musik. Afsættet er den gamle folkekomedie ’Ebberød Bank’, som den garvede komedieinstruktør Heinrich Christensen er gået løs på at transformere til 2.0-virkelighed med et toptunet galleri af kulørte karakterer. I front står selveste komikerduoen Frederik Cilius og Rasmus Bruun, kendt for deres femstjernede satirevirksomhed på Radio 24syv.

Men her på premiereaftenen er det tydeligvis risky business med ’Ebberød Bank 2.0 – når tiøren falder’. Det kniber helt kontant med at komme op i komedieomdrejningerne med historien om den pengeløse Peter Skrædder, der pludselig skal drive lukrativ bankforretning, men undervejs får ørerne i pengemaskinen.

Let er det ikke at lave grin med konceptet ’en bank uden penge’ i dag, hvor det for længst er blevet new normal, og mens det i den gamle folkekomedie lød urkomisk, at folk skulle betale mere for at sætte penge ind end for at låne dem, så er det vel en realitet i dag med de nye negative renter.