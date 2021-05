4 hjerter: Nærgående livsvidneberetninger står stærkt i det nøgne rum på Husets Teater

Er du der?«. Moren til den dræbte soldat fortæller, hvordan hun blev ved med at banke på den hjemsendte zinkkiste, der da var alt for lille til at rumme hendes to meter høje søn. »Er du der?«.

Sønnen er en af zinkdrengene, som for en stund trækkes ud af glemslen, sådan som nobelpristageren Svetlana Aleksijevitj på omfattende vis har gjort det i sin dokuroman med indsamlede vidnesbyrd om de sovjetiske soldaters skæbne i krigen i Afghanistan (1979-89).

Mens krigens historie med al dens officielt mørklagte gru og talløse ofre er gået hen over hovederne på den russiske menigmand, er Aleksijevitj med utrættelig stamina gået op imod glemslen. Det gælder om »at gøre historien lille nok til at rumme det enkelte menneske«. Det er altid »nogens smerte, nogens skrig«.