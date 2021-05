»Møllehave sagde aldrig ak, ak, ak, men tak, tak, tak«

De sidste år af Johannes Møllehaves liv var ikke værd at skrive hjem om. Eller skrive om i det hele taget for den ubegribeligt produktive præst, digter, forfatter og sproggeni, der nu er gået bort i en alder af 84 år. Man kan rolig fastslå, at et af de store træer i skoven er faldet.

Han tilbragte sin sidste tid på et plejehjem på Frederiksberg, hvor han især det sidste halve år blev tiltagende tilbagetrukket og lyttede i stedet for at tale, når folk kom på besøg. Tale havde Johannes Møllehave alligevel gjort så meget i sit liv.