Kunsthistoriker om afdøde Cronhammar: »Hans egen indstilling har stået i vejen for hans verdensberømmelse«

Holger Reenberg, Museumsdirektør på Heart i Herning, der har den største samling af Cronhammar-værker

»Jeg har kendt Ingvar i et par og tyve år, vi kunne godt lide at drikke en øl sammen, og så har jeg lavet flere udstillinger med ham. Privat var han en beskeden, varm, kærlig og humoristisk mand – og meget loyal over for dem han godt kunne lide«.