Større publikumszoner giver håb til små festivaler

Da regeringen tidligere på ugen i sin genåbningsplan fremlagde en lempelse af publikumsrestriktioner, var det fanzoner til sommerens fodbold-EM, der trak overskrifter.

Men konsekvensen af den nye aftale er også, at det fra 1. juli vil være muligt at inddele publikum til udendørs musikarrangementer i sektioner a 500. Tidligere var kravet maksimalt 200 i hver sektion, og lempelsen gør det mere realistisk at gennemføre nogle af sommerens mindre arrangementer.

Det siger Esben Marcher, som er sekretariatschef i Dansk Live, der repræsenterer festivaler og spillesteder.

»Jeg må tage det som et tegn på, at man måske er gået for restriktivt til værks, da man lavede den oprindelige aftale for 14 dage siden. Det kan jo tyde på, at nogen har forstået, hvad vi siger. Men der er fortsat en meget forsigtig tilgang til det at samle folk«, siger Esben Marcher.

Ifølge den politiske aftale vil der være et publikumsloft på 2.000 mennesker frem til 1. august.