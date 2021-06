Onkel Joakim blev hans skæbne

Det ligner grangiveligt en tanke, selv om det er de rene tilfældigheder: Hans første fornavn er Keno, hvilket er en amerikaniseret forkortelse af hans indvandrede italienske bedstefars navn, Gioachino. Og så giver det jo meget god mening at være berømt for sit forhold til en, der hedder Joakim – men som vel at mærke ikke er bedstefar til Keno, men derimod onkel til ... Donald. Altså Donald Duck.

Men tegneren Don Rosa – og ham er det selvfølgelig, med det fulde døbenavn Keno Donald Hugo Rosa – skulle slet ikke have været tegner; han er uddannet bygningsingeniør og var endnu, da han var i begyndelsen af trediverne, alene udset til at overtage bedstefars virksomhed med fliser og terrazzogulve hjemme i Kentucky. Og Joakim von And, hvis liv Rosa så pludselig gav sig til at kortlægge og udfylde i alle de huller, den oprindelige mestertegner Carl Barks (1901-2000) havde efterladt ... ja, selv samme rigeste and i verden hedder jo slet ikke Joakim på amerikansk, men Scrooge McDuck.

Nå, men interesserer man sig for Andeby & Omegns historie, kommer man ikke uden om Don Rosa. Andre tegnere har gjort Carl Barks tegnekunsten efter med mere ubesværet udtryksfuldhed end den selvlærte Rosa med de stedvis overfyldte og lovlig groft skraverede billeder. Men ingen på grundlag af så minutiøst et studium af hver eneste ’barksiansk kendsgerning’. Det er Rosas egen betegnelse for detaljerne i de vidunderlige løgnehistorier om verdens rigeste and, og grundlaget for hans helt centrale værk ’Her er dit liv, Joakim’.