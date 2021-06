Derfor synes mange sikkert lige nu, at Jan E. Jørgensen virker som en flink fyr

Venstres nye kulturordfører, Jan E. Jørgensen, trådte ind på scenen med fortrydelse.

Det skyldes ikke, at kulturområdet har lavstatus. Jan E. Jørgensens problem er, at Venstre og blå blok forbindes med nedskæring og nedrivning, og at den forrige regering bliver husket for grønthøsterbesparelser på kulturområdet, rundbarbering af DR og Radio24syvs endeligt. Ikke just præstationer, der udløser hædrende omtale i historiebøgerne.