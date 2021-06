Han 'snød' Olga Ravn for fornem pris

Det er en barsk bog om race, venskab og krig, der snuppede den internationale Bookerpris foran danske Olga Ravns sci-fi-roman ’De ansatte’ onsdag aften, hvor priskomiteen i Londons Coventry Cathedral afslørede navnet på årets prismodtager, franske David Diop.

Romanen med titlen ’At Night All Blood is Black’ (’I natten er alt blod sort’, red.) er forfatterens anden, og det er første gang, en fransk forfatter modtager den prestigefyldte litteraturpris. Diop kan nu dele prisen på 50.000 pund med sin oversætter, Anna Moschovakis.

Olga Ravn og oversætter Martin Aitkens må ligesom de øvrige fire shortlistede (en anden bog oversat fra fransk, to oversat fra spansk og en fra russisk) nøjes med 1.000 pund. Det svarer til cirka 8.600 kroner.

Forheksende prosa

’At Night All Blood is Black’ (’I natten er alt blod sort’, red.) fortæller den sjældent hørte historie om senegaleserne, der kæmpede for Frankrig på Vestfronten under Første Verdenskrig.

Hovedpersonerne er to unge bondedrenge, Alfa Ndiaye og Mademba Diop, der kæmper sig ud af sin skyttegrav, hver gang kaptajn Armand blæser i fløjten for at angribe den blåøjede fjende. Men en dag bliver Mademba dødeligt såret, og uden sin ven er Alfa alene midt i krigen, langt fra alt, han kender og holder af.

Han kaster sig ind i kamp med fornyet kraft, men begynder snart at skræmme selv sine egne kammerater med sin brutalitet over for de tyske soldater.

Vi dommere var enige om, at dens forheksende prosa og mørke, strålende blik havde rørt os og forbløffet os Lucy Hughes-Hallett, leder af priskomiteen

Diop blev inspireret til romanen, der tager udgangspunkt i de 135.000 senegalesere, der kæmpede i Europa, af sin bedstefars tavshed som sine oplevelser.

Til BBC fortalte forfatteren for nylig i et interview:

»Han sagde aldrig noget til sin kone eller min mor om sine oplevelser. Derfor har jeg altid været vældig interesseret i alle de historier og vidnesbyrd, som gjorde, at man fik adgang til at komme tæt på netop den krig«.

Lucy Hughes-Hallett, der står i spidsen for priskomiteen, motiverede valget med ordene:

»Denne historie om krigsførelse og kærlighed og galskab har en skræmmende kraft. Hovedpersonen beskyldes for trolddom, og der er noget uhyggeligt ved den måde, fortællingen påvirker læseren. Vi dommere var enige om, at dens forheksende prosa og mørke, strålende blik havde rørt os og forbløffet os. At den havde fortryllet os«.

Diop er født i 1966 i Paris, men voksede op i Senegal. Ved siden af sin forfattergerning underviser han i litteratur på universitetet i Pau i Frankrig. Hans Bookerpris-belønnede bog har allerede været nomineret til 10 større litteraturpriser i Frankrig og fået Prix Goncourt des Lycéens samt den schweiziske Prix Ahmadou Korouma. Den er oversat til 13 sprog og er allerede blevet belønnet med Strega European Prize i Italien.

Og hvis alt går, som det plejer, vil et dansk forlag formentlig erhverve sig rettighederne til romanen, så man også kan læse den på dansk inden længe.