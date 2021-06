Befolkningen browser rundt i hele musikhistorien på sociale medier efter behag. Så selvfølgelig følger koncerthusene med

En af de små, buttede engle mangler sin trompet, og en anden bor på en overflade dækket af sorte pletter. Men skidt med, at det smukke sildebensparket er slidt ned, og murværket er flækket, for der er skønt i den store sal, når den varme klang af romantisk kammermusik kæmper med sollyset fra de store vinduespartier om at omfavne publikum mest. Københavns nye musikhus for akustisk musik er godt nok ramponeret, men nærværet og atmosfæren er lige, som det skal være.

Onsdag aften åbnede huset på Vesterbro for publikum for første gang, Det skete med de første to koncerter i festivalen Anslag, der præsenterer 20 koncerter til og med søndag. Bygningen husede i nyere tid Københavns Bymuseum, men oprindelig er den bygget til 1700-tallets fornøjelse og fornemme fester i Københavns Skydeforening, og det er den ånd af luksuriøs fornøjelse, man igen kan opleve, når man ser igennem forfaldet fra de mange års museumsbesøg.

De to koncerter viste den mangfoldighed, som græsrødderne har tænkt sig skal kendetegne huset. Først fik vi klassisk og romantisk kammermusik med Trio con Brio, som lagde både lette og mættede klange ud i husets vildt udsmykkede rum. Mozarts klavertrio i E-dur viste rummets klanglige potentiale smukt med strømmende, ubesværet dialog mellem de tre musikere og deres fintmærkende sans for detaljer, mens den 1. klavertrio af Johannes Brahms efterfølgende pressede rummets akustik yderligere med mættede klange af søgende længsel og knugende melankoli. Men både den lette elegance og den seje dramatik fungerede fint.