Målløse marinarkæologer om skibsvrag: »Som at åbne en borg, der har stået urørt i 500 år«

Kong Hans steg i sommeren 1495 om bord på sit flotteste og stærkeste krigsskib, ’Gribshunden’, for at rejse til Kalmar, hvor han ville krones for at redde unionen af samme navn.

Det var det rene kanonbådsdiplomati. Skibets kostbare udstyr skulle imponere den svenske leder, Sten Sture, og hvis fornemme middagsselskaber i salonen ikke var nok, kunne den opsætsige svensker næppe undgå at lægge mærke til ’Gribshunden’s 60 moderne kanoner og de over 100 velbevæbnede soldater.

Marinarkæologer har i de seneste uger igen undersøgt vraget af ’Gribshunden’, og de er tæt på at være målløse: