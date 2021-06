Standard 1, Mini 3, Perky 2, Puffy, Puffy Super, XXL Puffy: Her ligger brystvorterne ordnet efter størrelse og form

Det her er ikke et stillfoto fra science fiction-serien ’Westworld’, hvor robotter kan produceres så livagtigt, at mennesket ikke kan kende forskel. Men som i tv-serien er der tale om kunstige mennesker designet til at tilfredsstille individuelle behov hos den enkelte kunde.

Som kødkvæg hænger dukkerne i varierende kropsidealer på fabrikken RealDoll i Californien, hvor den herboende engelske fotograf Alastair Philip Wiper har skabt groteske kunstværker ud af hverdagen på sexdukkefabrikker, familiedrevne dildoværksteder og virtual reality-pornostudier. Udstillingen ’Pleasure Points’ kan netop nu ses på Refshaleøen i København i forbindelse med Copenhagen Photo Festival, der løber indtil 30. juni.